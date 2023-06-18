ЕС с угрожает России, если будут проведены псевдовыборы на оккупированных территориях

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Slava Kot
Минобороны РФ и ФСБ дали согласие российскому ЦИКу провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. В ЕС отреагировали на такую деятельность России и пригрозили последствиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Европейского Союза.
Спикер ЕС Петер Стано. Фото из открытых источников
Глава российской комиссии Элла Памфилова заявила, что получила разрешение от российских спецструктур на проведение выборов и отправила соответствующие документы Путину на подписание. Таким образом, псевдовыборы на оккупированных территориях назначены на 10 сентября 2023 года.
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Спикер ЕС отреагировал Петер Стано на попытку России назначить "выборы" на территории Украины.
По его словам, Россия нарушает Устав ООН и территориальную целостность Украины. Кроме того, представитель ЕС пригрозил России последствиями из-за такой деятельности.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, как европейцы относятся к России: союзник, партнер или враг. Оказалось, что граждане двух стран ЕС считают Россию своим союзником.
Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО отреагировал на ядерную позицию России в Белоруссии.
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