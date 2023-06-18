ЕС с угрожает России, если будут проведены псевдовыборы на оккупированных территориях

Минобороны РФ и ФСБ дали согласие российскому ЦИКу провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. В ЕС отреагировали на такую деятельность России и пригрозили последствиями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Европейского Союза.



Спикер ЕС Петер Стано. Фото из открытых источников

Глава российской комиссии Элла Памфилова заявила, что получила разрешение от российских спецструктур на проведение выборов и отправила соответствующие документы Путину на подписание. Таким образом, псевдовыборы на оккупированных территориях назначены на 10 сентября 2023 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Спикер ЕС отреагировал Петер Стано на попытку России назначить "выборы" на территории Украины.

"Это очередная тщетная попытка России прибегнуть к легитимизации своего незаконного военного контроля и попытке аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь", — заявил Стано.

По его словам, Россия нарушает Устав ООН и территориальную целостность Украины. Кроме того, представитель ЕС пригрозил России последствиями из-за такой деятельности.

"Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к организации этих так называемых выборов, понесут последствия своих незаконных действий", — указал Петер Стано и добавил, что Россия должна вывести свои войска с территории Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как европейцы относятся к России: союзник, партнер или враг. Оказалось, что граждане двух стран ЕС считают Россию своим союзником.

Также "Комментарии" писали, что генсек НАТО отреагировал на ядерную позицию России в Белоруссии.