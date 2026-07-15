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ЕС сделал неожиданное исключение для Украины: как теперь Китай поможет ВСУ в войне

Европа признала собственную проблему: без китайских компонентов производство украинских дронов пока невозможно обеспечить

15 июля 2026, 11:28
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Кравцев Сергей

Европейский Союз впервые пошел на исключение из собственных правил финансирования оборонных закупок, разрешив Украине использовать часть средств европейского кредита для приобретения китайских комплектующих для беспилотников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с принятым решением.

ЕС сделал неожиданное исключение для Украины: как теперь Китай поможет ВСУ в войне

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Речь идет о части первого транша оборонного кредита ЕС объемом около 6 млрд евро, который входит в масштабную программу поддержки украинского ВПК на общую сумму 60 млрд евро. По стандартным правилам программы вооружение и комплектующие, приобретаемые за европейские средства, должны производиться в странах Евросоюза, Украине или государствах-партнерах. Однако регламент предусматривает возможность сделать исключение, если нужные детали невозможно оперативно получить в необходимом объеме.

Именно этим механизмом воспользовался Киев. По данным издания, Брюссель согласился на закупку отдельных компонентов китайского производства, поскольку европейские предприятия пока не способны полностью покрыть потребности украинской оборонной промышленности.

Такое решение выглядит особенно показательным на фоне жесткой позиции ЕС в отношении Китая. Европейские власти неоднократно обвиняли Пекин в поставках продукции двойного назначения, которая используется российским военно-промышленным комплексом. В то же время именно китайские электронные компоненты остаются критически важными для украинского производства беспилотников.

Сегодня дроны являются главным инструментом поражения российских войск. По оценкам украинских чиновников, именно беспилотные системы обеспечивают около 80% потерь армии РФ на поле боя. Несмотря на стремительное развитие отечественного производства, зависимость от отдельных импортных комплектующих пока сохраняется. На момент публикации ни Европейская комиссия, ни Министерство обороны Украины официально не подтвердили информацию о предоставлении такого разрешения.

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Источник: https://www.ft.com/content/f6cf99e0-21f7-47c0-b5b1-64b77c18d204
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