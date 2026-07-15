Удар по РФ пересмотрели: в Сенате США изменили один из самых жестких санкционных законопроектов

Американские сенаторы представили обновленную редакцию законопроекта о новых санкциях против России, в которую внесли ряд существенных изменений. Как сообщает Reuters, наиболее заметным стало смягчение первоначальных предложений по введению так называемых вторичных тарифов для стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Если ранее документ предусматривал пошлины в размере 500% для всех импортеров российской нефти и газа, то теперь максимальная ставка ограничена 100% и будет распространяться только на пять крупнейших покупателей российских энергоносителей.

Кроме того, законопроект предусматривает исключения для государств, которые импортируют менее 15% российского природного газа и одновременно предпринимают серьезные шаги для отказа от таких поставок. По информации помощников сенаторов, под эти критерии могут подпасть Франция, Япония, Бельгия и Венгрия.

При этом авторы инициативы сохранили жесткие меры против российской экономики. Документ предусматривает санкции против танкеров так называемого теневого флота, российских финансовых учреждений, включая Центробанк РФ, а также крупнейших энергетических проектов — "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ".

Отдельная норма позволяет президенту США Дональду Трампу временно приостанавливать действие санкций, если он сочтет это отвечающим национальным интересам Соединенных Штатов.

По словам помощников сенаторов, обновленный документ уже получил поддержку 26 соавторов, что значительно повышает его шансы на рассмотрение и последующее принятие Конгрессом США.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает подписания законопроекта о новых санкциях против России, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм. При этом глава Белого дома допустил, что документ может быть дополнен новыми положениями.



