ЄС зробив несподіваний виняток для України: як тепер Китай допоможе ЗСУ у війні

Європейський Союз вперше пішов на виключення зі своїх правил фінансування оборонних закупівель, дозволивши Україні використовувати частину коштів європейського кредиту для придбання китайських комплектуючих для безпілотників. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з ухваленим рішенням.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про частину першого траншу оборонного кредиту ЄС обсягом близько 6 млрд євро, що входить до масштабної програми підтримки українського ВПК на загальну суму 60 млрд євро. За стандартними правилами програми озброєння та комплектуючі, що купуються за європейські кошти, мають проводитись у країнах Євросоюзу, Україні чи державах-партнерах. Проте регламент передбачає можливість зробити виняток, якщо необхідні деталі неможливо оперативно отримати в необхідному обсязі.

Саме цим механізмом скористався Київ. За даними видання, Брюссель погодився на закупівлю окремих компонентів китайського виробництва, оскільки європейські підприємства поки що не здатні повністю покрити потреби української оборонної промисловості.

Таке рішення виглядає особливо показовим на тлі жорсткої позиції ЄС щодо Китаю. Європейська влада неодноразово звинувачувала Пекін у постачанні продукції подвійного призначення, яка використовується російським військово-промисловим комплексом. У той же час, саме китайські електронні компоненти залишаються критично важливими для українського виробництва безпілотників.

Сьогодні дрони є головним інструментом поразки російських військ. За оцінками українських чиновників саме безпілотні системи забезпечують близько 80% втрат армії РФ на полі бою. Незважаючи на стрімкий розвиток вітчизняного виробництва, залежність від окремих імпортних комплектуючих поки що зберігається. На момент публікації ні Європейська комісія, ні Міністерство оборони України офіційно не підтвердили інформацію щодо надання такого дозволу.

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