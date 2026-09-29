ЕС снова берется за украинский вопрос: какую страну будут убеждать снять блокаду

Во вторник, 29 сентября, страны Евросоюза вновь попытаются разблокировать дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в ЕС. Рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) рассмотрит результаты скрининга переговорных кластеров 2 и 3. Об этом сообщает "ЕП" в Брюсселе со ссылкой на источники в Совете ЕС.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Украинский вопрос должен стать первым в повестке заседания COELA. Представители государств-членов ЕС вновь обсудят результаты оценки по двум направлениям переговоров – кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Именно утверждение результатов этого скрининга необходимо для дальнейшего продвижения переговорного процесса и открытия соответствующих кластеров.

Однако решение по Украине пока остается заблокированным из-за позиции Венгрии. Будапешт выступает против дальнейшего продвижения отдельных этапов переговоров Украины о вступлении в ЕС, поэтому странам-членам приходится возвращаться к этому вопросу на заседаниях рабочей группы.

По информации источников, представители государств ЕС и на этот раз попытаются убедить Венгрию согласиться с открытием кластеров 2 и 3 для Украины.

После рассмотрения украинского вопроса рабочая группа отдельно перейдет к результатам скрининга тех же двух кластеров для Молдовы.

Таким образом, заседание 29 сентября станет очередной попыткой стран ЕС найти решение, которое позволит продвинуть Украину дальше в переговорном процессе. Пока окончательное согласие по двум кластерам не достигнуто.

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