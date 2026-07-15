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ЕС снова споткнулся о санкции: почему 21-й пакет против России оказался под угрозой

Послы стран Евросоюза не смогли договориться после четырех часов переговоров и получили еще один день на поиск компромисса

15 июля 2026, 07:22
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Кравцев Сергей

Европейский Союз пока не смог согласовать очередной, 21-й пакет санкций против России. На заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper) дипломатам не удалось достичь единогласия, поэтому обсуждение продолжится на следующий день.

ЕС снова споткнулся о санкции: почему 21-й пакет против России оказался под угрозой

Санкции против России. Фото: из открытых источников

По информации европейских дипломатических источников, переговоры продолжались более четырех часов. Председательство ЕС пыталось убедить государства, которые сохраняют возражения относительно отдельных положений санкционного пакета, однако окончательного решения достичь не удалось.

Теперь странам-членам предложены новые компромиссные варианты по наиболее спорным вопросам. Их рассмотрят на очередном заседании послов, рассчитывая найти формулу, которая позволит принять весь пакет ограничительных мер.

Одной из ключевых тем остается механизм обновления предельной цены на российскую нефть. Дипломаты согласились, что пересмотр потолка может состояться не строго 15 июля, а 16 июля, не нарушая ранее утвержденного шестимесячного графика.

Такой подход дает Евросоюзу дополнительное время для согласования всех деталей санкционного пакета. Если же компромисс снова не будет найден, Брюссель рассматривает возможность принять решение по ценовому потолку отдельно, не привязывая его к остальным ограничениям.

Новый пакет санкций рассматривается как очередной шаг по усилению экономического давления на Россию. Однако необходимость единогласного одобрения всеми странами ЕС вновь демонстрирует, насколько сложно европейским партнерам находить баланс между жесткой позицией в отношении Москвы и национальными экономическими интересами.

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