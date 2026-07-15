ЄС знову спіткнувся об санкції: чому 21 пакет проти Росії опинився під загрозою

Європейський Союз поки не зміг узгодити черговий, 21 пакет санкцій проти Росії. На засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) дипломатам не вдалося досягти одностайності, тож обговорення триватиме наступного дня.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

За інформацією європейських дипломатичних джерел, переговори тривали понад чотири години. Головування ЄС намагалося переконати держави, які зберігають заперечення щодо окремих положень санкційного пакету, проте остаточного рішення досягти не вдалося.

Наразі країнам-членам запропоновано нові компромісні варіанти з найбільш спірних питань. Їх розглянуть на черговому засіданні послів, розраховуючи знайти формулу, яка дозволить вжити весь пакет обмежувальних заходів.

Однією із ключових тем залишається механізм оновлення граничної ціни на російську нафту. Дипломати погодилися, що перегляд стелі може відбутися не лише 15 липня, а 16 липня, не порушуючи раніше затвердженого шестимісячного графіка.

Такий підхід дає Євросоюзу додатковий час для узгодження всіх деталей пакету санкцій. Якщо ж компроміс знову не буде знайдено, Брюссель розглядає можливість ухвалити рішення щодо цінової стелі окремо, не прив'язуючи його до інших обмежень.

Новий пакет санкцій розглядається як черговий крок щодо посилення економічного тиску на Росію. Однак необхідність одноголосного схвалення всіма країнами ЄС знову демонструє, наскільки складно європейським партнерам знаходити баланс між жорсткою позицією щодо Москви та національними економічними інтересами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США хочуть ухвалити законопроект Грема про санкції проти Росії з важливим нюансом.



