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ЕС снова в ступоре: болезненный удар по РФ заблокировали

Премьер-министр Барт де Вевер выступил против использования замороженных резервов Центробанка РФ для поддержки Украины

16 октября 2026, 13:00
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер категорически выступил против обсуждения возможности использования замороженных активов Центрального банка России. Об этом он заявил журналистам по итогам первого дня саммита Европейского союза, сообщает "ЕП".

ЕС снова в ступоре: болезненный удар по РФ заблокировали

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Фото: из открытых источников

Глава бельгийского правительства подтвердил, что не изменил своей позиции относительно российских средств, замороженных в Европе после начала полномасштабной войны против Украины. По его мнению, распоряжаться такими активами в нынешних условиях нельзя, поскольку вопрос может стать частью будущих мирных договоренностей.

Де Вевер заявил, что после окончания войны начнется переговорный процесс, в рамках которого стороны будут обсуждать условия урегулирования, включая судьбу замороженных средств.

"В конце конфликта всегда заключается мирное соглашение, и частью этого мирного соглашения является использование замороженных активов", — отметил бельгийский премьер, приведя в пример историческую практику завершения войн.

При этом он признал, что среди европейских политиков есть сторонники другого подхода. Некоторые лидеры ЕС хотят вновь поднять вопрос об использовании российских резервов для определенных целей, в том числе в интересах Украины.

Однако обсуждать такой сценарий де Вевер отказался. Отвечая на вопрос журналистов о сторонниках альтернативного решения, он заявил, что такие люди есть как внутри Европейского совета, так и за его пределами. На вопрос, готов ли он говорить об этом подробнее, премьер ответил отрицательно.

Отдельно де Вевер напомнил, что действующее законодательство требует единогласного согласия стран ЕС для принятия решений по соответствующим мерам в отношении этих средств.

Позиция Бельгии остается существенным препятствием для инициатив, предполагающих использование замороженных российских резервов. При этом речь идет именно о споре вокруг распоряжения активами, а не об их автоматической разблокировке.

В итоге вопрос о финансовой поддержке Украины за счет российских средств остается предметом разногласий внутри Евросоюза. Перспективы решения будут зависеть от юридических механизмов и способности европейских лидеров согласовать общую позицию.

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