ЄС знову у ступорі: болючий удар по РФ заблокували

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення можливості використання заморожених активів за Центральний банк Росії. Про це він заявив журналістам за підсумками першого дня саміту Європейського Союзу, повідомляє ЄП.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Фото: з відкритих джерел

Глава бельгійського уряду підтвердив, що не змінив своєї позиції щодо російських коштів, заморожених у Європі після початку повномасштабної війни проти України. На його думку, розпоряджатися такими активами за нинішніх умов не можна, оскільки питання може стати частиною майбутніх мирних домовленостей.

Де Вевер заявив, що після закінчення війни розпочнеться переговорний процес, у рамках якого сторони обговорюватимуть умови врегулювання, включаючи долю заморожених коштів.

"Наприкінці конфлікту завжди укладається мирна угода, і частиною цієї мирної угоди є використання заморожених активів", — зазначив бельгійський прем'єр, навівши за приклад історичну практику завершення воєн.

Водночас він визнав, що серед європейських політиків є прихильники іншого підходу. Деякі лідери ЄС хочуть знову порушити питання щодо використання російських резервів для певних цілей, у тому числі в інтересах України.

Однак обговорювати такий сценарій де Вевер відмовився. Відповідаючи на запитання журналістів про прихильників альтернативного рішення, він заявив, що такі люди є як усередині Європейської ради, так і поза її межами. На запитання, чи він готовий говорити про це докладніше, прем'єр відповів негативно.

Окремо де Вевер нагадав, що чинне законодавство вимагає одностайної згоди країн ЄС для прийняття рішень щодо відповідних заходів щодо цих коштів.

Позиція Бельгії залишається суттєвою перешкодою для ініціатив, які передбачають використання заморожених російських резервів. При цьому йдеться саме про суперечку навколо розпорядження активами, а не про їхнє автоматичне розблокування.

У результаті питання щодо фінансової підтримки України за рахунок російських коштів залишається предметом розбіжностей усередині Євросоюзу. Перспективи рішення залежатимуть від юридичних механізмів та здатності європейських лідерів узгодити спільну позицію.

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