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Хаос вместо договоренностей: что возмутило лидеров ЕС на саммите

Главу Евросовета обвинили в потере контроля над переговорами по энергетике и бюджету

16 октября 2026, 11:14
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Кравцев Сергей

Председатель Европейского совета Антониу Кошта столкнулся с самой жесткой критикой за почти два года пребывания на посту. На саммите ЕС лидеры стран-участниц выразили недовольство тем, как он организовал переговоры по энергетической политике и следующему семилетнему бюджету Евросоюза. Об этом сообщает Politico.

Хаос вместо договоренностей: что возмутило лидеров ЕС на саммите

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Первый день встречи продолжался около 14 часов, однако существенных результатов участники не добились. Особое напряжение вызвали споры вокруг второй системы торговли выбросами углерода – ETS2, которая предусматривает расширение углеродного ценообразования. Разногласия оказались настолько серьезными, что Кошта отменил итоговую пресс-конференцию и отложил обсуждение до завершения ужина.

Три дипломата ЕС описали происходившее как "хаос". По словам собеседников издания, некоторые лидеры были возмущены тем, что председатель не смог удержать дискуссию под контролем. Вместо согласования заранее подготовленных выводов участники начали обсуждать законодательные формулировки непосредственно на саммите.

Один из дипломатов заявил, что Кошта предпочитает получать готовые тексты до встречи, а не разрабатывать их вместе с лидерами в ходе заседания. Другие собеседники обвинили его в неспособности своевременно отслеживать поправки и учитывать политические нюансы спора.

Критика коснулась и возможной предвзятости председателя. По словам четырех дипломатов, представители северных стран опасаются, что Кошта проявляет больше симпатии к государствам Южной Европы, в том числе при обсуждении бюджета.

Некоторые участники сравнили его работу с деятельностью предшественников – Шарля Мишеля и Дональда Туска. Один из дипломатов заявил, что на этот раз Кошта выступил даже хуже Мишеля.

Провал переговоров усилил сомнения в способности главы Евросовета находить компромиссы между странами с разными интересами. Теперь ему предстоит восстановить доверие лидеров и добиться результатов по вопросам, которые остаются источником серьезных разногласий внутри ЕС.

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Источник: https://www.politico.eu/article/antonio-costa-angers-eu-leaders-splits-mar-euco-summit/
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