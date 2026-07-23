ЕС согласовал 21-й пакет санкций против РФ: как нашли компромисс и что ждет Кремль

Европейский Союз согласовал 21-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины. После длительных переговоров Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (COREPER) достиг компромисса, открывающего путь к официальному утверждению нового пакета ограничений.

ЕС согласовал 21 пакет санкций против России. Фото из открытых источников

О согласовании санкций против России сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. По ее словам, новые меры направлены на дальнейшее ослабление финансовых возможностей Кремля вести войну.

"Я приветствую соглашение по 21-му пакету санкций против России. В то время, когда Украина получила военный импульс, наши санкции продолжают ослаблять экономические основы военных усилий России. Мы добавляем еще 32 российских банка в наш список запрещенных транзакций. А также криптовалютные фирмы и платформы торговли нефтью", – отметила фон дер Ляен в соцсети X.

Кроме того, Евросоюз решил на год сохранить действующий механизм ценового потолка на российскую нефть на уровне 44 долларов.

"Заморозка корректировки потолка цен на нефть в год, чтобы российская военная машина не воспользовалась рыночными кризисами. Впервые мы направляем санкции на суда, помогающие теневому флоту России. И мы сделали важный шаг к формальному запрету российским боевикам въезда в ЕС", — говорится в заявлении.

Согласование нового пакета затянулось из-за позиции Греции. Афины выступали против полного запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа, поскольку значительная часть таких перевозок осуществляется греческими судовладельцами. В итоге стороны пошли на компромисс.

Документ предусматривает исключение для контрактов, заключенных в начале полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Такие сделки можно будет выполнять и дальше, однако увеличивать объемы перевозок не разрешается. Европейский совет будет пересматривать действие этого исключения каждый год.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп заблокировал 400 млн долларов помощи Украине, которая уже была согласована.