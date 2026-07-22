Скандал у США: Трамп заблокував 400 млн доларів допомоги Україні, яка вже була погоджена

Адміністрація президента США Дональда Трампа не надала Україні військову допомогу на суму 400 мільйонів доларів, хоча ці кошти були затверджені Конгресом і передбачені законом. Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань заявив сенатор-демократ Дік Дурбін.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дік Дурбін розповів, що ще у вересні минулого року Конгрес схвалив фінансування військової підтримки України на 2026 рік, а Дональд Трамп підписав відповідний закон. Проте кошти у розмірі 400 мільйонів доларів так і не були використані для України.

За словами Дурбіна, тепер рішення щодо цих грошей ухвалюватиме вже новий президент США, "хто б ним не став у 2029 році".

Раніше голова сенатського підкомітету з оборонних асигнувань Мітч Макконнелл також критикував Пентагон через затримку з використанням уже виділених коштів. У своїй статті для The Washington Post він заявив, що допомога Україні "припадає пилом у Пентагоні".

Водночас міністр оборони США Піт Гегсет раніше запевняв, що Пентагон виділив 400 мільйонів доларів на підтримку України. За його словами, ці кошти були призначені для зміцнення оборонних можливостей Європи, однак подробиць він не навів. Пізніше Гегсет заявив, що Конгрес має насамперед збільшувати фінансування американських Збройних сил, а не спрямовувати додаткові ресурси Україні. Він пояснив це необхідністю підтримувати боєготовність армії США та реалізовувати власні військові програми.

Після початку повномасштабної війни у 2022 році США надали Україні військову допомогу на десятки мільярдів доларів. Однак після повернення Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році виділення нових пакетів підтримки майже припинилося, а до бюджетів на 2025 і 2026 роки були включені лише символічні суми.

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