ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти РФ: як знайшли компроміс та що чекає на Кремль

Європейський Союз узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України. Після тривалих переговорів Комітет постійних представників держав-членів ЄС (COREPER) досяг компромісу, який відкриває шлях до офіційного затвердження нового пакета обмежень.

ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Фото з відкритих джерел

Про погодження санкцій проти Росії повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, нові заходи спрямовані на подальше послаблення фінансових можливостей Кремля вести війну.

"Я вітаю угоду щодо 21-го пакету санкцій проти Росії. У час, коли Україна здобула військовий імпульс, наші санкції продовжують послаблювати економічні основи воєнних зусиль Росії. Ми додаємо ще 32 російські банки до нашого списку заборонених транзакцій. А також криптовалютні фірми та платформи торгівлі нафтою", – зазначила фон дер Ляєн в соцмережі X.

Крім цього, Євросоюз вирішив на рік зберегти чинний механізм цінової стелі на російську нафту на рівні 44 доларів.

"Замороження коригування стелі цін на нафту на рік, щоб російська воєнна машина не скористалася ринковими кризами. Вперше ми спрямовуємо санкції на судна, що допомагають тіньовому флоту Росії. І ми зробили важливий крок до формальної заборони російським бойовикам в’їзду до ЄС", — йдеться в заяві.

Узгодження нового пакета затягнулося через позицію Греції. Афіни виступали проти повної заборони транспортування російського скрапленого природного газу, оскільки значна частина таких перевезень здійснюється грецькими судновласниками. У підсумку сторони знайшли компроміс.

Документ передбачає виняток для контрактів, укладених до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Такі угоди можна буде виконувати й надалі, однак збільшувати обсяги перевезень не дозволяється. Європейська рада переглядатиме дію цього винятку щороку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп заблокував 400 млн доларів допомоги Україні, яка вже була погоджена.