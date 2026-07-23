ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти РФ: як знайшли компроміс та що чекає на Кремль

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Slava Kot
Європейський Союз узгодив 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України. Після тривалих переговорів Комітет постійних представників держав-членів ЄС (COREPER) досяг компромісу, який відкриває шлях до офіційного затвердження нового пакета обмежень.
ЄС погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Фото з відкритих джерел
Про погодження санкцій проти Росії повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, нові заходи спрямовані на подальше послаблення фінансових можливостей Кремля вести війну.
Крім цього, Євросоюз вирішив на рік зберегти чинний механізм цінової стелі на російську нафту на рівні 44 доларів.
Узгодження нового пакета затягнулося через позицію Греції. Афіни виступали проти повної заборони транспортування російського скрапленого природного газу, оскільки значна частина таких перевезень здійснюється грецькими судновласниками. У підсумку сторони знайшли компроміс.
Документ передбачає виняток для контрактів, укладених до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Такі угоди можна буде виконувати й надалі, однак збільшувати обсяги перевезень не дозволяється. Європейська рада переглядатиме дію цього винятку щороку.