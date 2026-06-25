ЕС таки выполняет свое обещание: какую важную помощь получила Украина

Украина получила первый транш в рамках новой масштабной программы финансовой поддержки Европейского Союза. В государственный бюджет уже поступило 3,2 млрд евро в рамках кредитной инициативы Ukraine Support Loan, общий объем которой составляет 90 млрд евро.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

О поступлении средств сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, полученные деньги будут направлены на укрепление обороноспособности государства и обеспечение социальной стабильности в условиях продолжающейся войны.

Фактически речь идет об одном из самых больших пакетов финансовой поддержки, которые Украина получает от европейских партнеров за время полномасштабного вторжения. Новый кредит должен стать важным инструментом поддержки бюджетной системы, финансирования критических расходов и сохранения макроэкономической стабильности.

Перевод первой части кредита подтвердила и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она отметила, что этот шаг демонстрирует практическую солидарность Европейского союза с Украиной и подтверждает долгосрочную готовность поддерживать страну.

По словам главы Еврокомиссии, за последний год Украине удалось укрепить экономические основы и продолжить интеграцию в европейское пространство. Она также заявила, что сейчас настал момент для масштабных инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Особенно символичным стало ее заявление о том, что Украина рассматривается как будущий участник единого европейского рынка, совокупная стоимость которого оценивается примерно в 20 триллионов евро.

Эксперты отмечают, что поступление первого транша имеет не только финансовое, но и политическое значение, поскольку демонстрирует готовность ЕС поддерживать Украину не только военно, но и экономически в долгосрочной перспективе.

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