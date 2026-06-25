ЄС таки виконує свою обіцянку: яку важливу допомогу отримала Україна

Україна отримала перший транш у межах нової масштабної програми фінансової підтримки від Європейського Союзу. До державного бюджету вже надійшло 3,2 мільярда євро в рамках кредитної ініціативи Ukraine Support Loan, загальний обсяг якої становить 90 мільярдів євро.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Про надходження коштів повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, отримані гроші будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності держави та забезпечення соціальної стабільності в умовах триваючої війни.

Фактично йдеться про один із найбільших пакетів фінансової підтримки, які Україна отримує від європейських партнерів за час повномасштабного вторгнення. Новий кредит має стати важливим інструментом для підтримки бюджетної системи, фінансування критичних видатків та збереження макроекономічної стабільності.

Переказ першої частини кредиту підтвердила й президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що цей крок демонструє практичну солідарність Європейського Союзу з Україною та підтверджує довгострокову готовність підтримувати країну.

За словами очільниці Єврокомісії, протягом останнього року Україні вдалося зміцнити економічні основи та продовжити інтеграцію до європейського простору. Вона також заявила, що зараз настав момент для масштабних інвестицій у відновлення та розвиток української економіки.

Особливо символічною стала її заява про те, що Україна розглядається як майбутній учасник єдиного європейського ринку, сукупна вартість якого оцінюється приблизно у 20 трильйонів євро.

Експерти зазначають, що надходження першого траншу має не лише фінансове, а й політичне значення, адже демонструє готовність ЄС підтримувати Україну не лише військово, а й економічно в довгостроковій перспективі.

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