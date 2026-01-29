Рубрики
Кравцев Сергей
В Европейском Союзе все активнее обсуждают возможность вступления Украины в ЕС уже в 2027 году. Многие государства-члены поддерживают такую перспективу, а в Брюсселе продолжается работа над ускорением евроинтеграционных процессов. Об этом заявила европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 29 января.
Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников
По словам Кос, идея вступления Украины в Европейский Союз в 2027 году не является исключительно политическим пожеланием Киева. Ее разделяют как сама еврокомиссар, так и значительная часть стран-членов ЕС. В то же время, она подчеркнула, что реализация этой цели будет зависеть от темпов и качества внутренних преобразований в Украине.
Она подчеркнула, что перед вступлением Украина должна выполнить значительный объем работы, в частности, в сфере реформ и укрепления фундаментальных институций. Без этого, по ее словам, страна не сможет обеспечить стабильное демократическое и экономическое развитие.
Марта Кос также заверила, что Еврокомиссия вместе с государствами-членами активно сотрудничает с украинской стороной для создания условий для максимально быстрой интеграции Украины в Европейский Союз.
По его словам, перед вступлением Украины следует выполнить Копенгагенские критерии. А это обычно занимает как минимум несколько лет. Поэтому ускоренное принятие в ЕС Мерц считает нереалистичным. Об этом пишет Clash Report.
Издание Financial Times ранее писало, что в случае согласия на мирное соглашение, Украина получит не только гарантии безопасности, но и вступление в ЕС до 1 января 2027 года.