Мерц зробив різку заяву про вступ України в ЄС до 2027 року
Мерц зробив різку заяву про вступ України в ЄС до 2027 року

За словами канцлера Німеччини, перед вступом Україні потрібно виконати Копенгагенські критерії

28 січня 2026, 23:52
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року виключений. 

Мерц зробив різку заяву про вступ України в ЄС до 2027 року

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

За його словами, перед вступом Україні потрібно виконати Копенгагенські критерії. А це зазвичай займає щонайменше кілька років. Тому прискорене прийняття до ЄС Мерц вважає нереалістичним. Про це пише Clash Report.

"Ми можемо поступово наблизити Україну до Європейського Союзу цим шляхом, але такий швидкий вступ просто недоцільний", — наголосив він.

Видання Financial Times раніше писало, що в разі згоди на мирну угоду Україна отримає не лише гарантії безпеки, але і вступ до ЄС до 1 січня 2027 року.

Аналогічну заяву зробив також президент Володимир Зеленський. За його словами, вступ України до Європейського Союзу буде однією з ключових гарантій безпеки. При цьому президент заявив, що розраховує на фактичне приєднання України до ЄС у 2027 році.

Як повідомляв портал "Коментарі", у перших версіях 20-пунктного мирного плану, який обговорюється на переговорах за участю США, була зафіксована дата вступу України до Європейського Союзу у 2027 році. Однак наразі це положення переглядають через відсутність єдиної позиції серед держав-членів ЄС.

Саме внутрішні суперечності в Євросоюзі стали ключовим фактором, який змусив відмовитися від чітко визначеного терміну. Водночас у Вашингтоні євроінтеграцію України розглядають як одну з базових складових ширшого мирного врегулювання та елемент довгострокової стабільності в регіоні.

Віцепрем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка наголосив, що вступ України до ЄС можливий лише за умови "дуже сміливої політичної волі" з боку всіх країн блоку.



https://t.me/ClashReport/69433
