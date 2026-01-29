ЄС прискорює рух: у Брюсселі назвали ймовірний рік членства Україні у блоці

Рубрики
У Європейському Союзі дедалі активніше обговорюють можливість вступу України до ЄС уже у 2027 році. Багато держав-членів підтримують таку перспективу, а в Брюсселі триває робота над прискоренням євроінтеграційних процесів. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.
Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел
За словами Кос, ідея вступу України до Європейського Союзу у 2027 році не є виключно політичним побажанням Києва. Її поділяють як сама єврокомісарка, так і значна частина країн-членів ЄС. Водночас вона наголосила, що реалізація цієї мети залежатиме від темпів і якості внутрішніх перетворень в Україні.
Вона підкреслила, що перед вступом Україна має виконати значний обсяг роботи, зокрема у сфері реформ і зміцнення фундаментальних інституцій. Без цього, за її словами, країна не зможе забезпечити стабільний демократичний та економічний розвиток.
Марта Кос також запевнила, що Єврокомісія разом із державами-членами активно співпрацює з українською стороною, аби створити умови для максимально швидкої інтеграції України до Європейського Союзу.
За його словами, перед вступом Україні потрібно виконати Копенгагенські критерії. А це зазвичай займає щонайменше кілька років. Тому прискорене прийняття до ЄС Мерц вважає нереалістичним. Про це пише Clash Report.
Видання Financial Times раніше писало, що в разі згоди на мирну угоду Україна отримає не лише гарантії безпеки, але і вступ до ЄС до 1 січня 2027 року.