ЄС прискорює рух: у Брюсселі назвали ймовірний рік членства Україні у блоці

У Європейському Союзі дедалі активніше обговорюють можливість вступу України до ЄС уже у 2027 році. Багато держав-членів підтримують таку перспективу, а в Брюсселі триває робота над прискоренням євроінтеграційних процесів. Про це заявила європейська комісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 29 січня.

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

За словами Кос, ідея вступу України до Європейського Союзу у 2027 році не є виключно політичним побажанням Києва. Її поділяють як сама єврокомісарка, так і значна частина країн-членів ЄС. Водночас вона наголосила, що реалізація цієї мети залежатиме від темпів і якості внутрішніх перетворень в Україні.

"Це не лише бажання президента Володимира Зеленського. Це також моє бажання і бажання багатьох держав-членів. Але ми побачимо, коли це стане можливим", – зазначила Кос, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона підкреслила, що перед вступом Україна має виконати значний обсяг роботи, зокрема у сфері реформ і зміцнення фундаментальних інституцій. Без цього, за її словами, країна не зможе забезпечити стабільний демократичний та економічний розвиток.

Марта Кос також запевнила, що Єврокомісія разом із державами-членами активно співпрацює з українською стороною, аби створити умови для максимально швидкої інтеграції України до Європейського Союзу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року виключений.

За його словами, перед вступом Україні потрібно виконати Копенгагенські критерії. А це зазвичай займає щонайменше кілька років. Тому прискорене прийняття до ЄС Мерц вважає нереалістичним. Про це пише Clash Report.

"Ми можемо поступово наблизити Україну до Європейського Союзу цим шляхом, але такий швидкий вступ просто недоцільний", — наголосив він.

Видання Financial Times раніше писало, що в разі згоди на мирну угоду Україна отримає не лише гарантії безпеки, але і вступ до ЄС до 1 січня 2027 року.



