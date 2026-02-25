ЕС уже не скрывает подготовки к войне с РФ: что окажется под первым ударом

Европейский Союз ужесточает защиту энергетической инфраструктуры на фоне роста рисков со стороны России. Как сообщает Politico, граничащие с РФ страны срочно укрепляют свои сети, учитывая опыт Украины, которая в течение месяцев испытывала массированные удары по энергосистеме.

ЕС и Россия. Фото: из открытых источников

По данным издания, Эстония, Латвия, Литва и Польша получили от ЕС финансирование комплексных мер безопасности. Речь идет о пакете в размере около 113 миллионов евро, направленном на усиление физической и цифровой защиты критической инфраструктуры.

Средства пойдут на установку физических барьеров, внедрение технологий подавления сигналов для противодействия дронам, расширение киберзащиты, а также создание подразделений быстрого реагирования для оперативного ремонта поврежденных объектов. Отдельное внимание будет уделено привлечению военных для охраны ключевых энергетических узлов.

В Брюсселе отмечают, что это первый случай, когда Европейская комиссия направляет средства бюджета ЕС непосредственно на защиту энергосетей от потенциальных военных угроз. Решение стало ответом на новые вызовы безопасности и понимание того, что энергетика может стать одной из главных целей в случае эскалации.

Россия и Беларусь могут применять новые методы переправки мигрантов в Европу в рамках гибридного давления на Запад. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на польских чиновников, в 2025 году на границе Польши и Беларуси были обнаружены подземные тоннели, которые использовались для нелегального пересечения.

По данным польской пограничной службы, за год обнаружено не менее четырех таких ходов. Один из самых больших тоннелей обнаружили возле села Наровка на востоке страны. Через него, по информации властей, переправили около 180 мигрантов – в основном из Афганистана и Пакистана. Большинство было задержано. Высота подземного прохода достигала полутора метров. Он имел бетонные укрепления и был скрыт в лесистой местности со стороны Белоруссии. Протяженность составляла около 60 метров. Польские власти считают, что схема могла быть реализована с участием специалистов по Ближнему Востоку, а ответственность возлагают прежде всего на Минск.



