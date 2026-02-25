ЄС вже не приховує підготовки до війни з РФ: що опиниться під першим ударом

Європейський Союз посилює захист енергетичної інфраструктури на тлі зростання ризиків з боку Росії. Як повідомляє Politico, країни, що межують із РФ, терміново зміцнюють свої мережі, враховуючи досвід України, яка протягом місяців зазнавала масованих ударів по енергосистемі.

ЄС та Росія. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, Естонія, Латвія, Литва та Польща отримали від ЄС фінансування на комплексні заходи безпеки. Йдеться про пакет у розмірі близько 113 мільйонів євро, спрямований на посилення фізичного й цифрового захисту критичної інфраструктури.

Кошти підуть на встановлення фізичних бар’єрів, впровадження технологій придушення сигналів для протидії дронам, розширення кіберзахисту, а також створення підрозділів швидкого реагування для оперативного ремонту пошкоджених об’єктів. Окрему увагу приділять залученню військових для охорони ключових енергетичних вузлів.

У Брюсселі наголошують: це перший випадок, коли Європейська комісія спрямовує кошти бюджету ЄС безпосередньо на захист енергомереж від потенційних військових загроз. Рішення стало відповіддю на нові виклики безпеці та усвідомлення того, що енергетика може стати однією з головних цілей у разі ескалації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія та Білорусь можуть застосовувати нові методи переправлення мігрантів до Європи в рамках гібридного тиску на Захід. Як повідомляє The Telegraph з посиланням на польських чиновників, у 2025 році на кордоні Польщі та Білорусі було виявлено підземні тунелі, які використовувалися для нелегального перетину.

За даними польської прикордонної служби, за рік виявлено не менше чотирьох таких ходів. Один із найбільших тунелів знайшли біля села Нарівка на сході країни. Через нього, за інформацією влади, переправили близько 180 мігрантів – здебільшого з Афганістану та Пакистану. Більшість було затримано. Висота підземного проходу досягала півтора метра. Він мав бетонні укріплення та був прихований у лісистій місцевості з боку Білорусі. Протяжність складала близько 60 метрів. Польська влада вважає, що схема могла бути реалізована за участю фахівців з Близького Сходу, а відповідальність покладають насамперед на Мінськ.



