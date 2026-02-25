logo_ukra

ЄС чекають нові неприємності: що цього разу вигадали Путін та Лукашенко
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС чекають нові неприємності: що цього разу вигадали Путін та Лукашенко

The Telegraph повідомляє про підземні маршрути для нелегальних мігрантів — Варшава говорить про гібридну атаку

25 лютого 2026, 14:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія та Білорусь можуть застосовувати нові методи переправлення мігрантів до Європи в рамках гібридного тиску на Захід. Як повідомляє The Telegraph з посиланням на польських чиновників, у 2025 році на кордоні Польщі та Білорусі було виявлено підземні тунелі, які використовувалися для нелегального перетину.

ЄС чекають нові неприємності: що цього разу вигадали Путін та Лукашенко

Путін та Лукашенко. Фото: із відкритих джерел

За даними польської прикордонної служби, за рік виявлено не менше чотирьох таких ходів. Один із найбільших тунелів знайшли біля села Нарівка на сході країни. Через нього, за інформацією влади, переправили близько 180 мігрантів – здебільшого з Афганістану та Пакистану. Більшість було затримано.

Висота підземного проходу досягала півтора метра. Він мав бетонні укріплення та був прихований у лісистій місцевості з боку Білорусі. Протяжність складала близько 60 метрів. Польська влада вважає, що схема могла бути реалізована за участю фахівців з Близького Сходу, а відповідальність покладають насамперед на Мінськ.

У Варшаві наголошують: поява тунелів свідчить про посилення прикордонного контролю. Польща вже звела понад 200 км інженерних загороджень та розгорнула системи відеоспостереження, включаючи тепловізори та електронні датчики.

Міграційна криза на східному кордоні ЄС продовжується з 2021 року. Після початку повномасштабної війни проти України Москва та Мінськ, за оцінками західних аналітиків, активізували інструменти гібридного впливу – від кібератак до провокацій у повітряному просторі. У ЄС визнають: перекриття одного каналу лише змушує організаторів шукати нові маршрути, що робить проблему довгостроковою загрозою безпеці регіону.

Читайте на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив обережний скептицизм щодо перспектив швидкого завершення війни Росії проти України. В інтерв'ю РБК-Україна він наголосив, що переговорному процесу слід дати шанс, проте поки що передумов для швидкого миру не видно.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/25/russia-sends-migrants-into-europe-through-secret-tunnels/
