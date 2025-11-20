logo

ЕС все-таки заставит Путина прекратить войну: какое новое решение готовят партнеры Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС все-таки заставит Путина прекратить войну: какое новое решение готовят партнеры Украины

ЕС готовит новый удар по "теневому флоту" России

20 ноября 2025, 15:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз готовит новые ограничительные меры против тех, кто обеспечивает работу так называемого "теневого флота" российских танкеров. Цель этих действий – дальнейшее ограничение доходов путинского режима, которые он использует для финансирования войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

ЕС все-таки заставит Путина прекратить войну: какое новое решение готовят партнеры Украины

Теневой флот РФ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся в Брюсселе в четверг, планируют усилить давление на страны, регистрирующие эти суда ("государства флага"), а также обсудить новые механизмы контроля.

По словам источников, знакомых с планами, новые меры могут стать частью юбилейного, 20-го пакета санкций ЕС.

Кая Каллас перед началом встречи подчеркнула важность этого вопроса. Она рассказала, что европейские партнеры Киева обсудят, что еще они могут сделать с "теневым флотом", поскольку это действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, страны-члены предлагают различные подходы. Польша выступает за новые правила и координацию, в частности по сложному вопросу о том, имеют ли органы власти полномочия подниматься на борт таких судов. Варшава также предлагает привлекать к ответственности портовые и прибрежные государства.

Между тем Дания предложила создать "более эффективный" черный список теневого флота, который бы обновлялся автоматически, а не ждал принятия каждого нового пакета санкций.

В ЕС отмечают, что дипломатическая работа со странами, которые предоставляют свои флаги российским танкерам, уже была "в значительной степени успешной", заставив многие из них снять суда с регистрации.

Читайте также на портале "Комментарии" — любой план по завершению войны России против Украины требует привлечения украинцев и европейцев. Не могут обсуждаться такие вопросы без учитывания мнения Киева и Брюсселя. Об этом во время общения со СМИ перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-19/eu-to-discuss-imposing-new-sanctions-on-russia-s-shadow-fleet
