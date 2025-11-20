Появилась реакция ЕС на новый "мирный план" США по Украине

Рубрики
Любой план по завершению войны России против Украины требует привлечения украинцев и европейцев. Не могут обсуждаться такие вопросы без учитывания мнения Киева и Брюсселя. Об этом во время общения со СМИ перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
Реагируя на информацию о новом "мирном плане" США по Украине, Каллас отметила, что эти "последние новости" также будут предметом обсуждения на встрече министров иностранных дел ЕС.
Кая Каллас также отметила, что важно помнить, что в случае российско-украинской войны есть агрессор и страна, которая подверглась нападению.
Она отметила, что 93% российских целей – это гражданская инфраструктура — школы, больницы, жилые дома — чтобы убить много людей и вызвать как можно больше страданий.
