ЄС все ж таки змусить Путіна припинити війну: яке нове рішення готують партнери України

Європейський Союз готує нові обмежувальні заходи проти тих, хто забезпечує роботу так званого "тіньового флоту" російських танкерів. Метою цих дій є подальше обмеження доходів путінського режиму, які він використовує для фінансування війни проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Тіньовий флот РФ. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що міністри закордонних справ країн ЄС, які зібралися в Брюсселі в четвер, планують посилити тиск на країни, які реєструють ці судна ("держави прапора"), а також обговорити нові механізми контролю.

За словами джерел, знайомих із планами, нові заходи можуть стати частиною ювілейного, 20-го пакету санкцій ЄС.

Кая Каллас перед початком зустрічі наголосила на важливості цього питання. Вона розповіла, що європейські партнери Києва обговорять, що ще вони можуть зробити з "тіньовим флотом", оскільки це справді впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни.

Згідно з документом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, країни-члени пропонують різноманітні підходи. Польща виступає за нові правила та координацію, зокрема щодо складного питання про те, чи мають органи влади повноваження підніматися на борт таких суден. Варшава також пропонує притягати до відповідальності портові та прибережні держави.

Тим часом Данія запропонувала створити "ефективніший" чорний список тіньового флоту, який би оновлювався автоматично, а не чекав на прийняття кожного нового пакету санкцій.

У ЄС зазначають, що дипломатична робота з країнами, які надають свої прапори російським танкерам, вже була "значною мірою успішною", змусивши багато хто з них зняти суди з реєстрації.

