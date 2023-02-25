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ЕС все же принял десятый пакет санкций против России

Санкции предусматривают, среди прочего, жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий

сегодня, 09:10
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Автор:

Кравцев Сергей

Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России. Решение было принято ровно через год с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС.

ЕС все же принял десятый пакет санкций против России

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Санкции предусматривают, среди прочего, жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.


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"Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — СМИ узнали, какая страна в ЕС блокирует санкции против российских олигархов.

Также издание "Комментарии" сообщало – пошел второй год полномасштабной войны: какие ожидания-прогнозы. Эксперты детально разобрались в ситуации на сегодняшний день.

Ранее "Комментарии" писали – санкции и еще больше оружия для Украины: Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами G7. Министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет о том, чтобы существенно ускорить поставки оружия и введении новых санкций против России.




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