ЕС выдал финальные условия: Украина в шаге от членства или перед жестким отказом

Украина получила от Европейского Союза условия вступления по последним трем переговорным кластерам, завершив формирование полного пакета требований на пути к членству. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам переговоров в Брюсселе.

По ее словам, речь идет о кластерах "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение", а также "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности". Таким образом, Украина впервые в своей истории получила полный перечень условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС.

Ранее, в декабре, украинская сторона уже получила так называемые бенчмарки по трем другим направлениям: "Основы процесса вступления в ЕС", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения". В совокупности это формирует дорожную карту евроинтеграции, от которой будет зависеть скорость дальнейшего продвижения страны.

Свириденко подчеркнула, что следующий этап — это не только выполнение всех требований, но и успешное закрытие переговорных кластеров. Финальной точкой станет подписание договора о вступлении, который откроет Украине путь к полноценному членству в Евросоюзе.

Правительство намерено продолжить внедрение необходимых реформ и мероприятий, а также регулярно отчитываться перед европейскими партнерами о прогрессе. Полученный пакет условий уже направят в Верховную Раду для совместной работы над его реализацией.

Таким образом, процесс евроинтеграции выходит на решающую стадию, где ключевым станет темп и качество выполнения взятых обязательств.

