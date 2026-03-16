Поддерживают ли США быстрое вступление Украины в ЕС: в Кабмине дали ответ

Вопрос будущего членства Украины в Европейском Союзе активно обсуждается в различных международных форматах, включая переговоры о мире и послевоенном восстановлении. Однако окончательное решение о вступлении страны в ЕС остается исключительно за государствами-членами объединения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, в международных дискуссиях уже сформировалось общее понимание того, что Украина должна стать частью Евросоюза. Этот вопрос обсуждается как в политических, так и в технических форматах, связанных с мирным урегулированием и будущим восстановлением страны.

"Есть консенсус во всех форматах дискуссий – узких, широких, политических и технических. Вступление Украины в ЕС рассматривается как аксиома", — отметил Качка.

Он подчеркнул, что в контексте мирных переговоров членство в ЕС воспринимается прежде всего как геополитический фактор. В то же время для послевоенного восстановления интеграция в европейские структуры означает доступ к финансовым ресурсам, а также подтверждение устойчивости государственных институтов.

По словам вице-премьера, вступление в ЕС станет сигналом для международных инвесторов. Оно будет свидетельствовать о том, что в стране действуют эффективные институты, верховенство права и независимая судебная система.

Качка также сообщил, что обсуждение будущего Украины проходит в нескольких международных форматах. Среди них – так называемая "коалиция желающих", куда входят государства ЕС и институты Евросоюза, отдельные консультации с США, а также трехсторонние переговорные площадки.

При этом, по его словам, роль Вашингтона в вопросе вступления Украины в ЕС выглядит парадоксально. Несмотря на критическое отношение администрации Дональда Трампа к самому Евросоюзу, позиция США по интеграции Украины остается скорее позитивной.

В то же время Качка подчеркнул: окончательное решение будет принято только в ходе официальных переговоров о вступлении и зависит исключительно от стран-членов ЕС.

