logo

BTC/USD

100346

ETH/USD

3238.28

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС выдал новый запрет для россиян: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС выдал новый запрет для россиян: о чем идет речь

ЕС решил больше не выдавать мультивизы россиянам

7 ноября 2025, 14:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз для россиян в страны Евросоюза. При этом действующие визы россиян останутся действительными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении ЕС.

ЕС выдал новый запрет для россиян: о чем идет речь

ЕС решил больше не выдавать мультивизы россиянам. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки.

"Использование РФ миграционного оружия, акты саботажа на территории ЕС и в международных водах Балтийского моря, а также злоупотребление визами для распространения пропаганды означают, что российские заявители на получение визы должны тщательно проверяться", — говорится в постановлении Еврокомиссии.

Цель нововведения состоит в том, чтобы снизить угрозы государственной политике и внутренней безопасности ЕС, допуская при этом исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники.

Это решение базируется на совместной оценке государств-членов в рамках Шенгенского сотрудничества. Отмечается, что к российским заявителям должны применяться значительно более ограничительные правила, чем те, которые предусмотрены общим регламентом.

"Вторжение РФ в Украину создало самую опасную обстановку в Европе за последние десятилетия. Сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентными нарушениями и саботажем на нашей территории. Теперь к гражданам России, которые требуют визу для поездки в ЕС, будут применяться более строгие правила", — заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас.

Согласно изменённому регламенту, многократные визы будут выдаваться только определенным четко определенным группам заявителей, которые имеют пониженный профиль риска.

Согласно оценке, проведенной в рамках местного шенгенского сотрудничества в России, это должно касаться близких членов семей лиц, проживающих в Евросоюзе, и транспортных работников — моряков, водителей грузовиков и автобусов, а также членов поездных бригад.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп ответил, есть ли уже эффект от его санкций против российской нефти.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости