ЕС выдал новый запрет для россиян: о чем идет речь

Кравцев Сергей
Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз для россиян в страны Евросоюза. При этом действующие визы россиян останутся действительными. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в постановлении ЕС.
ЕС решил больше не выдавать мультивизы россиянам. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что новые заявления от граждан РФ на получение таких виз будут проходить усиленные проверки.
Цель нововведения состоит в том, чтобы снизить угрозы государственной политике и внутренней безопасности ЕС, допуская при этом исключения для ограниченных и обоснованных случаев, таких как независимые журналисты и правозащитники.
Это решение базируется на совместной оценке государств-членов в рамках Шенгенского сотрудничества. Отмечается, что к российским заявителям должны применяться значительно более ограничительные правила, чем те, которые предусмотрены общим регламентом.
Согласно изменённому регламенту, многократные визы будут выдаваться только определенным четко определенным группам заявителей, которые имеют пониженный профиль риска.
Согласно оценке, проведенной в рамках местного шенгенского сотрудничества в России, это должно касаться близких членов семей лиц, проживающих в Евросоюзе, и транспортных работников — моряков, водителей грузовиков и автобусов, а также членов поездных бригад.
