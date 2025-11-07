ЄС видав нову заборону для росіян: про що йдеться

Єврокомісія обмежила видачу багаторазових шенгенських віз для росіян до країн Євросоюзу. При цьому діючі візи росіян залишаться дійсними. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у постанові ЄС.

ЄС вирішив більше не видавати мультивізи росіянам. Фото: із відкритих джерел

У публікації йдеться, що нові заяви від громадян РФ на отримання таких віз проходитимуть посилені перевірки.

"Використання РФ міграційної зброї, акти саботажу на території ЄС та міжнародних водах Балтійського моря, а також зловживання візами для поширення пропаганди означають, що російські заявники на отримання візи повинні ретельно перевірятися", — йдеться у постанові Єврокомісії.

Мета нововведення полягає в тому, щоб знизити загрози державній політиці та внутрішній безпеці ЄС, допускаючи при цьому винятки для обмежених та обґрунтованих випадків, таких як незалежні журналісти та правозахисники.

Це рішення базується на спільній оцінці держав-членів у рамках Шенгенської співпраці. Наголошується, що до російських заявників повинні застосовуватися значно обмежувальніші правила, ніж ті, що передбачені загальним регламентом.

"Вторгнення РФ в Україну створило найнебезпечнішу обстановку в Європі за останні десятиліття. Наразі ми стикаємося з безпрецедентними порушеннями та саботажем на нашій території. Тепер до громадян Росії, які вимагають візу для поїздки до ЄС, будуть застосовуватися суворіші правила", — заявила верховний представник із закордонних справ та політики безпеки ЄС Кая Каллас.

Відповідно до зміненого регламенту, багаторазові візи видаватимуться лише певним чітко визначеним групам заявників, які мають знижений профіль ризику.

Згідно з оцінкою, проведеною в рамках місцевого шенгенського співробітництва в Росії, це має стосуватися близьких членів сімей осіб, які проживають у Євросоюзі, та транспортних працівників – моряків, водіїв вантажівок та автобусів, а також членів поїзних бригад.

