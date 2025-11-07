logo

Трамп ответил, есть ли уже эффект от его санкций против российской нефти
Трамп ответил, есть ли уже эффект от его санкций против российской нефти

Дональд Трамп заявил, что экспорт российской нефти существенно снизился

7 ноября 2025, 08:22
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что экспорт нефти из России значительно сократился. Он также надеется, что война в Украине завершится.

Трамп ответил, есть ли уже эффект от его санкций против российской нефти

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него обновленная информация по поводу санкций на российскую нефть, и как это может повлиять на войну в Украине и на интересы США.

"Ну, я могу сказать, что экспорт из России действительно сильно снизился. Мы просто хотели бы увидеть окончание войны. Мы бы очень хотели, чтобы эта война закончилась", — заявил президент США.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что в российско-украинской войне погибает много людей, "очень много российских солдат".

"Так что мы думаем, что в какой-то момент они поступят очень разумно и сделают это. Так что да, российский экспорт существенно снизился", — добавил глава Белого дома.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп в очередной раз повторил, что остановил 8 войн, а по войне России против Украины он считает, что достигнут "значительный прогресс". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление Дональд Трамп сделал во время ужина с лидерами Центральной Азии.

Также издание "Комментарии" сообщало – ряд членов администрации президента США Дональда Трампа постоянно повторяют, что Украина проигрывает войну. Таким образом они хотят оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона. Вот только они сознательно не учитывают ряд важных фактов. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

В публикации говорится, что удары Украины по территории РФ заставляют российского диктатора Владимира Путина разрываться между тем, какие военные и энергетические объекты защищать. В издании уверены, что именно такое давление может заставить Кремль сесть за стол переговоров.




