Трамп ответил, есть ли уже эффект от его санкций против российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что экспорт нефти из России значительно сократился. Он также надеется, что война в Украине завершится.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Во время общения с прессой у Трампа спросили, есть ли у него обновленная информация по поводу санкций на российскую нефть, и как это может повлиять на войну в Украине и на интересы США.

"Ну, я могу сказать, что экспорт из России действительно сильно снизился. Мы просто хотели бы увидеть окончание войны. Мы бы очень хотели, чтобы эта война закончилась", — заявил президент США.

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что в российско-украинской войне погибает много людей, "очень много российских солдат".

"Так что мы думаем, что в какой-то момент они поступят очень разумно и сделают это. Так что да, российский экспорт существенно снизился", — добавил глава Белого дома.

