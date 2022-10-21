ЕС выделит 18 миллиардов евро в помощь Украине

Европейский союз открывает новую программу для помощи Украине в управлении. По этой программе власти получат 18 млрд евро в 2023 году. Ежемесячно ЕС будет предоставлять Украине 1,5 млрд евро. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на издание R euters.

Урсула фон дер Ляен. Фото из открытых источников

Урсула фон дер Ляен выступила с таким заявлением, после того, 27 стран ЕС обсудили поддержку Украины на саммите в столице Бельгии, Брюсселе. По словам Президента Европейской комиссии, Украине важно иметь дополнительные деньги.

"Для Украины очень важно иметь предполагаемый и стабильный поток доходов", – сообщила Урсула фон дер Ляен.

Политика из ЕС отметила, что несмотря на ежемесячную помощь в 1,5 млрд евро для Украины, Киеву нужно каждый месяц минимум три, или четыре млрд евро на базовые расходы государства.

Урсула фон дер Ляен не в первый раз поддерживает Украину. Ранее президент Европейской комиссии рассказывала, что ЕС ищет решение, как помочь Украине в борьбе против последствий массовых террористических атак российских войск. Европа хочет решить проблемные вопросы в Украине по поставкам воды и электроэнергии после ракетных ударов.

Президент Украины просит у мира помощи в борьбе против подобных террористических нападений РФ. Зеленский считает, что нужно усилить санкции в Россию и поставлять для Украины новые и надежные системы ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что граждане одной из стран Европейского Союза собрали деньги на танк для ВСУ.

Также "Комментарии" писали о греческих монахах, которых заподозрили в отмывании денег для российских чиновников.

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