Главная Новости Мир ЕС ЕС выходит на финишную прямую по гигантскому кредиту Украине: детали
ЕС выходит на финишную прямую по гигантскому кредиту Украине: детали

Решение почти принято без споров: в Брюсселе рассчитывают быстро разблокировать деньги и усилить давление на Россию

21 апреля 2026, 08:23
Кравцев Сергей

Европейский Союз вплотную подошел к утверждению масштабной финансовой помощи Украине – речь идет о кредите на сумму 90 миллиардов евро. Как сообщает Deutsche Welle, в Брюсселе уже запустили финальный этап юридического согласования решения.

Евро. Фото: из открытых источников

Ключевой шаг ожидается 22 апреля на заседании Комитет постоянных представителей ЕС, где страны-члены должны утвердить изменения к многолетнему бюджету Евросоюза. Этот этап считается последним техническим барьером перед запуском финансирования.

Показательно, что вопрос внесен в повестку без обсуждения — такой формат обычно свидетельствует о том, что все основные договоренности уже достигнуты заранее. Если документ получит одобрение, его окончательно примут по письменной процедуре, после чего решение официально вступит в силу.

В европейских столицах рассчитывают максимально ускорить процесс, особенно на фоне политических изменений в Венгрии. После поражения партии Виктор Орбан на выборах 12 апреля в ЕС усилились ожидания скорого снятия блокировок по ключевым вопросам.

Речь идет не только о финансовой поддержке Киева, но и о продвижении нового, 20-го пакета санкций против России. В Брюсселе надеются, что обновленный политический баланс позволит быстрее принимать решения, которые ранее тормозились из-за разногласий внутри союза.

Таким образом, ЕС фактически готовится открыть Украине доступ к одному из крупнейших пакетов помощи с начала полномасштабной войны, одновременно усиливая экономическое давление на Москву.

Читайте также на портале "Комментарии" — после Орбана появился новый игрок с правом вето: получит ли Киев обещанные 90 млрд от ЕС.




Источник: https://www.dw.com/ru/es-zapuskaet-finalnuu-proceduru-dla-kredita-ukraine-v-90-mlrd-evro/a-76869739
