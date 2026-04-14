После Орбана появился новый игрок с правом вето: получит ли Киев обещанные 90 млрд от ЕС

Уверенная победа Петера Мадяра на парламентских выборах в Венгрии вызвала осторожный оптимизм в Брюсселе и Киеве. Как сообщает Euractiv, смена власти может разблокировать ключевой пакет финансовой помощи Украине объемом 90 млрд евро, длительное время удерживавшийся из-за позиции Будапешта. Однако пока новый лидер Венгрии колеблется, а на горизонте уже появляется новый блокировщик, которым может стать Словакия. Получит ли Украина кредит в 90 млрд? Что может оказаться решающим? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

У Фицо не столь развязаны руки, как были у Орбана

Политический эксперт Татьяна Лупова отметила, Петер Мадяр, согласно сообщениям в СМИ, заявил, что договоренности уже достигнуты и он не планирует блокировать выделение кредита в 90 млрд евро для Украины. Что касается Роберта Фицо и его намеков на блокировку, то здесь основное отличие, у Орбана была полная власть, у Фицо все не столь монолитно как было в Венгрии.

"И Словакия еще не забыла заявления психиатров, которые просили премьера покинуть пост и уйти в отставку из-за состояния здоровья. Также оппозиция инициировала уголовные дела и расследование против Фицо с обвинениями в измене национальным и европейским интересам. Поэтому у него не столь развязаны руки, как были у Орбана, и одно дело быть вместе с Венгрией в заявлениях против решений Евросоюза и совсем другое держать флаг. Увидим какие действия рискнет Фицо без поддержки Орбана", – отметила эксперт.

Она отметила, что в любом случае у Европы есть другие механизмы и Урсула фон дер Ляйен об этом уже заявляла.

"Я думаю, что 90 млрд Украина получит, возможно, не так быстро как хотелось бы и не так просто, но получит. Вряд ли Европа рискнет оставить Украину без этих денег. Особенно после проигрыша Орбана за какой пути еще более злой на Европу и еще меньше готов сдерживать свои мечты о захватах европейских стран", – подытожила Татьяна Лупова.

ЕС постепенно находит способы двигаться вперед

Политический эксперт Александр Кондратенко отметил, что победа Петера Мадяра безусловно снимает один из ключевых политических барьеров, годами тормозивший решение ЕС по Украине, но важно не переоценивать этот фактор: речь идет не о прорыве, а скорее об изменении конфигурации рисков.

"Проблема €90 млрд никогда не была чисто венгерской. Виктор Орбан использовал вето как инструмент торга с Брюсселем, но сам механизм блокировки – это системная особенность ЕС. И сейчас мы видим, как на месте одного игрока появляется другой – Роберт Фицо, который также готов использовать право вето, но уже по энергетическим и внутриполитическим соображениям", – отметил эксперт.

По его убеждению, ключевая интрига заключается не в Будапеште, а в том, сможет ли Евросоюз нейтрализовать новые точки блокировки. Решающими здесь будут три вещи: энергетические договоренности (в том числе вокруг транзита), готовность Брюсселя идти на обходные финансовые механизмы и цена политической изоляции для блокирующих решения.

"В то же время сам Мадяр – это не проукраинский прорыв, а скорее прагматический европейский политик. Он заинтересован в нормализации отношений с ЕС, но не имеет стимула действовать как безусловный лоббист Украины. Это означает, что Будапешт, по всей вероятности, станет более предсказуемым, но не автоматически союзническим. Если смотреть глубже, решающим фактором становится не только позиция правительств, а баланс влияния политических элит в Будапеште и Братиславе, ведь решение в ЕС всегда есть результат коллегиального компромисса, а не воли одного лидера", – отметил Александр Кондратенко.

При этом он говорит, что сейчас можно определить несколько базовых сценариев.

"Первый – сценарий управляемой разблокировки. В этом случае команда Мадяра постепенно демонтирует наследие Орбана, но делает это осторожно, не вступая в прямой конфликт с частью старых элит, сохраняющих влияние в парламенте, бизнесе и бюрократии. Параллельно Роберт Фицо получает от Брюсселя либо энергетические гарантии, либо финансовые компенсации, что позволяет ему продать компромисс собственному электорату. В этом случае пакет для Украины принимается, но с задержкой и политическими уступками. Второй – сценарий "ротации блокировщика". Венгрия становится более конструктивной, но словацкие элиты, ориентированные на внутренний популизм и дешевые энергоресурсы, консолидируются вокруг более жесткой линии. Фицо, опираясь на коалицию и часть зависящих от российских энергоносителей экономических групп, системно затягивает решение. В этом случае ЕС вынужден либо радикально переформатировать механизм финансирования, либо мириться с длительной блокировкой. Третий – сценарий "обходной интеграции". Брюссель, устав от постоянных вето, активнее использует альтернативные инструменты – межправительственные соглашения или специальные фонды вне классического бюджета ЕС. Это уменьшает влияние Будапешта и Братиславы, но в то же время создает прецедент фрагментации европейского единства. В такой логике деньги для Украины появляются быстрее, чем политический консенсус", – отметил эксперт.

Александр Кондратенко отмечает, что есть еще и четвертый сценарий, правда, уточняет собеседник портала "Комментарии", он менее вероятен, но возможен сценарий "внутреннего торможения". Он состоит в том, что в самой Венгрии новая власть сталкивается с сопротивлением старых институций и сетей влияния, связанных с Виктором Орбаном. В результате позиция Будапешта становится непоследовательной: формально проевропейской, но практически осторожной и медленной. Это накладывается на жесткую позицию Словакии и процесс снова входит в затяжную фазу.

"В итоге Украина, скорее всего, получит эти средства, но не быстро, не без условий и, вероятно, в несколько измененном формате. Главный вывод: ЕС постепенно находит способы двигаться вперед, несмотря на сопротивление отдельных государств, однако каждое такое решение становится все более сложным и все более зависимым от внутренних балансов элит в странах-членах", – подытожил Александр Кондратенко.

