ЄС виходить на фінішну пряму за гігантським кредитом Україні: деталі

Рішення майже прийняте без суперечок: у Брюсселі розраховують швидко розблокувати гроші та посилити тиск на Росію

21 квітня 2026, 08:23
Кравцев Сергей

Європейський Союз впритул підійшов до затвердження масштабної фінансової допомоги Україні – йдеться про кредит на суму 90 мільярдів євро. Як повідомляє Deutsche Welle, у Брюсселі вже запустили фінальний етап юридичного узгодження рішення.

Євро. Фото: з відкритих джерел

Ключовий крок очікується 22 квітня на засіданні Комітету постійних представників ЄС, де країни-члени мають затвердити зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу. Цей етап вважається останнім технічним бар'єром перед запуском фінансування.

Показово, що питання внесене до порядку денного без обговорення — такий формат зазвичай свідчить про те, що всі основні домовленості вже досягнуто заздалегідь. Якщо документ отримає схвалення, його остаточно ухвалять за письмовою процедурою, після чого рішення офіційно набуде чинності.

У європейських столицях сподіваються максимально прискорити процес, особливо на тлі політичних змін в Угорщині. Після поразки партії Віктор Орбан на виборах 12 квітня в ЄС посилилися очікування на швидке зняття блокувань з ключових питань.

Йдеться не лише про фінансову підтримку Києва, а й про просування нового, 20-го пакету санкцій проти Росії. У Брюсселі сподіваються, що оновлений політичний баланс дозволить швидше приймати рішення, які раніше гальмувалися через суперечки всередині союзу.

Таким чином ЄС фактично готується відкрити Україні доступ до одного з найбільших пакетів допомоги з початку повномасштабної війни, одночасно посилюючи економічний тиск на Москву.

Читайте також на порталі "Коментарі" – після Орбана з'явився новий гравець із правом вето: чи отримає Київ обіцяні 90 млрд від ЄС.




Джерело: https://www.dw.com/ru/es-zapuskaet-finalnuu-proceduru-dla-kredita-ukraine-v-90-mlrd-evro/a-76869739
