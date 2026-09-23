ЕС выставил Киеву условие для новых денег: что потребовали от Украины

Европейский Союз связывает предоставление Украине дополнительной финансовой поддержки с продвижением реформ. В Брюсселе хотят увидеть прогресс в принятии законов, которые должны сократить теневую экономику, усилить налоговую базу и приблизить украинское законодательство к нормам ЕС.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с переговорами, которые состоялись на полях Генеральной ассамблеи ООН. По его словам, встреча президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского прошла напряженно.

Киев во время переговоров обозначил обеспокоенность возможной активизацией российских атак зимой. В частности, украинская сторона указала на нехватку средств противовоздушной обороны и необходимость дополнительных ресурсов для защиты страны.

Отдельной темой стало решение ЕС исключить из санкционного списка двух российских олигархов. Украина выразила недовольство этим шагом.

При этом в Евросоюзе дали понять, что готовы продолжать поддержку. По словам фон дер Ляйен, дополнительная помощь в сфере обороны будет предоставляться, а увеличение бюджетной поддержки будет зависеть от продвижения реформ в украинском парламенте.

Киев, в свою очередь, попросил партнеров помочь закрыть непредвиденный дефицит бюджета примерно в 26 млрд евро. Кроме того, Украина призвала ЕС ускорить выделение кредита на 90 млрд евро, который должен покрыть потребности страны до конца 2027 года.

В Брюсселе также предложили привлечь к финансированию других международных партнеров – в частности, Канаду, Норвегию и Японию. Переговоры по финансовой поддержке планируется продолжить в ближайшие 7-10 дней.

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