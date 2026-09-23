ЄС виставив Києву умову для нових грошей: що вимагають від України

Європейський Союз пов'язує надання Україні додаткової фінансової підтримки із просуванням реформ. У Брюсселі хочуть побачити прогрес у ухваленні законів, які мають скоротити тіньову економіку, посилити податкову базу та наблизити українське законодавство до норм ЄС.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з переговорами, що відбулися на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, зустріч президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та президента України Володимира Зеленського відбулася напружено.

Київ під час переговорів вказав на стурбованість можливою активізацією російських атак взимку. Зокрема, українська сторона вказала на нестачу засобів протиповітряної оборони та необхідність додаткових ресурсів для захисту країни.

Окремою темою стало рішення ЄС виключити із списку санкцій двох російських олігархів. Україна висловила незадоволення цим кроком.

При цьому у Євросоюзі дали зрозуміти, що готові продовжувати підтримку. За словами фон дер Ляйєн, додаткова допомога у сфері оборони надаватиметься, а збільшення бюджетної підтримки залежатиме від просування реформ в українському парламенті.

Київ, у свою чергу, попросив партнерів допомогти закрити непередбачений дефіцит бюджету приблизно 26 млрд євро. Крім того, Україна закликала ЄС прискорити виділення кредиту на 90 млрд. євро, який має покрити потреби країни до кінця 2027 року.

У Брюсселі також запропонували залучити до фінансування інших міжнародних партнерів – зокрема Канаду, Норвегію та Японію. Переговори щодо фінансової підтримки планується продовжити у найближчі 7-10 днів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Макрон не дотримав емоцій: що заявив про Трампа з трибуни ООН.



