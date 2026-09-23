Макрон не сдержал эмоций: что заявил о Трампе с трибуны ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон публично поставил под сомнение заявления Дональда Трампа о достижении мира в Газе. Резкая критика прозвучала во время выступления французского лидера на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Макрон заявил, что говорить о полноценном мирном урегулировании преждевременно, поскольку, по его словам, в секторе Газа не был открыт ни один гуманитарный коридор.

Французский президент назвал происходящее ситуацией, за которую международному сообществу должно быть стыдно, и раскритиковал попытки представить американский план как дипломатический триумф.

"Но о каком доверии к нам может идти речь, если мы и дальше будем бездействовать перед тем, что происходит в Газе?", — заявил Макрон.

Во время выступления французский лидер эмоционально отреагировал на ситуацию и ударил кулаком по трибуне.

Его речь прозвучала спустя несколько часов после выступления Трампа на той же площадке. Американский президент представил свой 20-пунктовый план по Газе как крупный дипломатический успех и заявил о достижении договоренностей, направленных на прекращение войны.

После критики Макрона Государственный департамент США распространил в соцсети X заявление Трампа. Американский президент говорил об одобрении Советом Безопасности ООН мирного плана и создании "Совета мира", назвав произошедшее "фантастическими" событиями.

Трамп также заявил, что война в Газе была завершена после продолжительного конфликта и что это позволило спасти большое количество жизней.

Макрон, в свою очередь, напомнил о признании Палестины рядом государств и отверг аргумент, что дипломатическое признание является лишь символическим жестом. Он призвал оценивать ситуацию по фактическим изменениям на земле.

Французский лидер отдельно упомянул ситуацию на Западном берегу, где, по его словам, продолжаются нарушения и насилие со стороны израильских поселенцев.

Таким образом, выступления двух лидеров продемонстрировали заметное расхождение в оценках результатов американской дипломатии на Ближнем Востоке: Трамп говорит о достигнутом успехе, тогда как Макрон призывает судить о нем по реальному гуманитарному положению в Газе.

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