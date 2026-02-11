Рубрики
Кравцев Сергей
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках завершения войны в Украине. Вопросы касаются как вывезенных украинских детей, так и ограничения армии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".
Кая Каллас. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что в переговорах по окончанию войны в основном участвовали представители Украины, США и России, а европейские чиновники периодически консультировались. Однако в Европе настаивают, что бед их участия мирная сделка невозможна.
Топ-дипломат ЕС акцентировала, что для этого у европейского блока есть свои условия.
Продолжая, Каллас анонсировала, что в ближайшие дни предложит правительствам стран-членов ЕС список с требованиями к России. На вопрос о том, что может входить в этот список, она упомянула всех украинских детей, похищенных во время войны, а также ограничения для российской армии.
Каллас выразила мнение, что для блока важно определить свои послания Москве, прежде чем рассматривать такое назначение.
