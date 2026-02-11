ЕС выставил ультиматум РФ для завершения войны в Украине

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках завершения войны в Украине. Вопросы касаются как вывезенных украинских детей, так и ограничения армии РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в переговорах по окончанию войны в основном участвовали представители Украины, США и России, а европейские чиновники периодически консультировались. Однако в Европе настаивают, что бед их участия мирная сделка невозможна.

"Всем, кто сидит за столом переговоров, включая россиян и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев", — сказала Каллас журналистам в Брюсселе.

Топ-дипломат ЕС акцентировала, что для этого у европейского блока есть свои условия.

"И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к россиянам", — добавила глава европейской дипломатии.

Продолжая, Каллас анонсировала, что в ближайшие дни предложит правительствам стран-членов ЕС список с требованиями к России. На вопрос о том, что может входить в этот список, она упомянула всех украинских детей, похищенных во время войны, а также ограничения для российской армии.

Каллас выразила мнение, что для блока важно определить свои послания Москве, прежде чем рассматривать такое назначение.

"Если мы ни за что не будем отстаивать свои права, то нам нет смысла сидеть за столом переговоров. Важно обсудить, на какие уступки нам нужна российская сторона для достижения устойчивого мира", — резюмировала она.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров цинично обвинил США во вторжении, но промолчал о войне в Украине.



