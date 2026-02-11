ЄС виставив ультиматум РФ для завершення війни в Україні

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що запропонує список поступок, які Європа має вимагати від Росії в рамках завершення війни в Україні. Запитання стосуються як вивезених українських дітей, так і обмеження армії РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що в переговорах по закінченні війни в основному брали участь представники України, США та Росії, а європейські чиновники періодично консультувалися. Однак у Європі наполягають, що бід їхньої участі мирна угода неможлива.

"Усім, хто сидить за столом переговорів, включаючи росіян та американців, необхідно розуміти, що для ухвалення рішення потрібна згода європейців", — сказала Каллас журналістам у Брюсселі.

Топ-дипломат ЄС наголосила, що для цього європейський блок має свої умови.

"І ці умови ми маємо висувати не до українців, на яких і так чиниться сильний тиск, а до росіян", — додала глава європейської дипломатії.

Продовжуючи, Каллас анонсувала, що найближчими днями запропонує урядам країн-членів ЄС список із вимогами до Росії. На запитання, що може входити до цього списку, вона згадала всіх українських дітей, викрадених під час війни, а також обмеження для російської армії.

Каллас висловила думку, що для блоку важливо визначити свої послання Москві перед тим, як розглядати таке призначення.

"Якщо ми ні за що не відстоюватимемо свої права, то нам немає сенсу сидіти за столом переговорів. Важливо обговорити, на які поступки нам потрібна російська сторона для досягнення сталого миру", — резюмувала вона.

