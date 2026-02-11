ЄС виставив ультиматум РФ для завершення війни в Україні

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що запропонує список поступок, які Європа має вимагати від Росії в рамках завершення війни в Україні. Запитання стосуються як вивезених українських дітей, так і обмеження армії РФ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".
Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел
У публікації йдеться про те, що в переговорах по закінченні війни в основному брали участь представники України, США та Росії, а європейські чиновники періодично консультувалися. Однак у Європі наполягають, що бід їхньої участі мирна угода неможлива.
Топ-дипломат ЄС наголосила, що для цього європейський блок має свої умови.
Продовжуючи, Каллас анонсувала, що найближчими днями запропонує урядам країн-членів ЄС список із вимогами до Росії. На запитання, що може входити до цього списку, вона згадала всіх українських дітей, викрадених під час війни, а також обмеження для російської армії.
Каллас висловила думку, що для блоку важливо визначити свої послання Москві перед тим, як розглядати таке призначення.
