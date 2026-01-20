Лавров цинично обвинил США во вторжении, но промолчал о войне в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с резким заявлением по поводу действий Соединенных Штатов в Венесуэле, назвав американскую операцию "грубым вооруженным вторжением" с многочисленными жертвами. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров заявил, что начало нового года было отмечено "беспрецедентными событиями", среди которых российский дипломат упомянул военную операцию США на территории Венесуэлы. Российский министр утверждает, что в результате действий американских военных погибли и получили ранения десятки человек. Отдельно он упомянул о задержании лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я уже вспомнил, как бурно начался этот год. Мы стали свидетелями беспрецедентных событий — грубого вооруженного вторжения США в Венесуэлу с десятками убитых и раненых, свидетелями захвата и вывоза из страны законного президента Николаса Мадуро с его супругой", — сказал Лавров, однако не вспомнил, что Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, где погибли сотни тысяч человек.

Глава МИД РФ также заявил об угрозах со стороны Вашингтона в адрес Кубы, других стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также о намерениях дестабилизировать ситуацию в Иране. По мнению Москвы, это свидетельствует об опасной тенденции использования силы в международных отношениях.

Ранее МИД России официально призвал США освободить Николаса Мадуро, который был задержан 3 января во время спецоперации американских силовиков в Венесуэле и вывезен в США для судебного разбирательства.

