ЕС закручивает нефтяные гайки Кремлю: когда и на сколько будет снижен ценовой потолок для РФ

Европейский Союз с 1 февраля снизит предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС. Решение является частью механизма усиления санкционного давления на Россию из-за ее полномасштабной войны против Украины.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Ценовой потолок на российскую нефть был введен в декабре 2022 года странами G7, Австралией и ЕС. Тогда максимальный уровень установили на отметке 60 долларов за баррель. С февраля 2023 года ограничения распространили и на нефтепродукты: 100 долларов за баррель дизельного горючего и 45 долларов — для разных смазочных масел.

В сентябре 2025 года потолок для сырой нефти снизили до 47,6 доллара за баррель, а уже с 1 февраля 2026 года он составит 44,1 доллара. Ограничения предусматривают запрет на предоставление транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки российской нефти, если она продается дороже установленного лимита.

В ЕС отмечают, что механизм ценового потолка будет пересматриваться с учетом рыночной ситуации и эффективности санкций. Потолок будет автоматически корректироваться как минимум дважды в год и будет определяться как средняя цена нефти за последние три месяца минус 15%.

Чтобы сохранить экспорт, Россия вынуждена либо снижать цену на нефть, либо прибегать к использованию так называемого теневого флота — старых танкеров и судов, зарегистрированных в странах с более мягкими правилами контроля, в частности в Панаме или Либерии. Для перевозки нефти РФ также привлекает танкерные флоты Греции, Мальты и Кипра.

Экономическое давление на Россию продолжает нарастать, а последствия санкций становятся все более ощутимыми. Как говорится в ежедневной сводке Службы внешней разведки Украины, еженедельные доходы РФ от экспорта нефти сократились примерно на 500 млн долларов.




