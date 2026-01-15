logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС ЕС закручивает нефтяные гайки Кремлю: когда и на сколько будет снижен ценовой потолок для РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС закручивает нефтяные гайки Кремлю: когда и на сколько будет снижен ценовой потолок для РФ

С 1 февраля Евросоюз снизит максимальную цену на российскую нефть до $44,1 за баррель, усиливая давление на доходы Москвы

15 января 2026, 10:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский Союз с 1 февраля снизит предельную цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС. Решение является частью механизма усиления санкционного давления на Россию из-за ее полномасштабной войны против Украины.

ЕС закручивает нефтяные гайки Кремлю: когда и на сколько будет снижен ценовой потолок для РФ

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Ценовой потолок на российскую нефть был введен в декабре 2022 года странами G7, Австралией и ЕС. Тогда максимальный уровень установили на отметке 60 долларов за баррель. С февраля 2023 года ограничения распространили и на нефтепродукты: 100 долларов за баррель дизельного горючего и 45 долларов — для разных смазочных масел.

В сентябре 2025 года потолок для сырой нефти снизили до 47,6 доллара за баррель, а уже с 1 февраля 2026 года он составит 44,1 доллара. Ограничения предусматривают запрет на предоставление транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки российской нефти, если она продается дороже установленного лимита.

В ЕС отмечают, что механизм ценового потолка будет пересматриваться с учетом рыночной ситуации и эффективности санкций. Потолок будет автоматически корректироваться как минимум дважды в год и будет определяться как средняя цена нефти за последние три месяца минус 15%.

Чтобы сохранить экспорт, Россия вынуждена либо снижать цену на нефть, либо прибегать к использованию так называемого теневого флота — старых танкеров и судов, зарегистрированных в странах с более мягкими правилами контроля, в частности в Панаме или Либерии. Для перевозки нефти РФ также привлекает танкерные флоты Греции, Мальты и Кипра.

Читайте на портале "Комментарии" — экономическое давление на Россию продолжает нарастать, а последствия санкций становятся все более ощутимыми. Как говорится в ежедневной сводке Службы внешней разведки Украины, еженедельные доходы РФ от экспорта нефти сократились примерно на 500 млн долларов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202600124
Теги:

Новости

Все новости