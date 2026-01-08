logo_ukra

Нафтові мільйони тануть: розвідка розкрила нові факти кризи в Росії та Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Нафтові мільйони тануть: розвідка розкрила нові факти кризи в Росії та Білорусі

Санкції б'ють за доходами Кремля, а Мінськ запроваджує фактичну «заборону на професію»

8 січня 2026, 12:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Економічний тиск на Росію продовжує наростати, а наслідки санкцій стають дедалі відчутнішими. Як йдеться у щоденному зведенні Служби зовнішньої розвідки України, щотижневі доходи РФ від експорту нафти скоротилися приблизно на 500 млн. доларів.

Нафтові мільйони тануть: розвідка розкрила нові факти кризи в Росії та Білорусі

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

За даними СЗР, порівняно з жовтнем 2025 року нафтовий виторг Росії впав на 35%. Таке зниження суттєво обмежує фінансові можливості Кремля на тлі зовнішньополітичних і військових витрат, що продовжуються. Додаткові складнощі виникли і з початку 2026 року: санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" призвели до серйозних обмежень транзиту енергоресурсів до області Калінінграда. Фактично це посилює ізоляцію російського ексклаву та створює ризики для його енергетичної безпеки.

Уразливим залишається і російський бізнес. Розвідка вказує на гострий дефіцит ІТ-кадрів, особливо у сфері кібербезпеки. Майже третина компаній у РФ взагалі не мають фахівців з інформаційної безпеки, а понад 40% стикаються з критичними труднощами при спробах їх найняти. У результаті цифрова інфраструктура країни стає дедалі вразливішою для кібератак.

На цьому тлі у Білорусі посилюється політичний тиск на фінансовий сектор. Режим Олександра Лукашенка змінив правила атестації банківських керівників. Наразі співробітники, які, за версією спецслужб, підтримували протести, офіційно позбавляються права обіймати керівні посади у банках. Експерти розцінюють ці кроки як фактичну "заборону на професію" та черговий етап репресій, спрямованих на зачистку нелояльних кадрів.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/ukraina-i-svit--proty-rosiiskoi-ahresii-sanktsii-v-dii-1767830400001
