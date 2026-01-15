ЄС закручує нафтові гайки Кремлю: коли та на скільки буде знижено цінову стелю для РФ

Європейський Союз із 1 лютого знизить граничну ціну на російську нафту до 44,1 долара за барель. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Ради ЄС. Рішення є частиною механізму посилення санкційного тиску на Росію через її повномасштабну війну проти України.

Ціни на нафту. Фото: із відкритих джерел

Цінову стелю на російську нафту було запроваджено у грудні 2022 року країнами G7, Австралією та ЄС. Тоді максимальний рівень встановили на позначці 60 доларів за барель. Із лютого 2023 року обмеження поширили й на нафтопродукти: 100 доларів за барель дизельного пального та 45 доларів — для різних мастил.

У вересні 2025 року стелю для сирої нафти знизили до 47,6 долара за барель, а вже з 1 лютого 2026 року вона становитиме 44,1 долара. Обмеження передбачають заборону на надання транспортних, страхових і фінансових послуг для постачання російської нафти, якщо вона продається дорожче за встановлений ліміт.

У ЄС наголошують, що механізм цінової стелі переглядатиметься з урахуванням ринкової ситуації та ефективності санкцій. Стеля автоматично коригуватиметься щонайменше двічі на рік і визначатиметься як середня ціна нафти за останні три місяці мінус 15%.

Щоб зберегти експорт, Росія змушена або знижувати ціну на нафту, або вдаватися до використання так званого "тіньового флоту" — старих танкерів і суден, зареєстрованих у країнах із м’якшими правилами контролю, зокрема в Панамі чи Ліберії. Для перевезення нафти РФ також залучає танкерні флоти Греції, Мальти та Кіпру.

