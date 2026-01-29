ЕС закрывает двери для ветеранов войны РФ: кто предлагает жесткий запрет

Эстония инициирует запрет на въезд в Шенгенскую зону для граждан России, которые служили в российской армии и участвовали в боевых действиях против Украины. Соответствующее предложение Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна планирует представить в четверг на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, сообщает Politico.

Как отмечает издание, в Евросоюзе растут опасения, что после возможного завершения войны на территорию стран Шенгенской зоны могут прибыть тысячи человек с боевым опытом. Значительная часть из них, по данным эстонской стороны, имеет криминальное прошлое и завербована на фронт непосредственно из мест лишения свободы.

Один из эстонских дипломатов на условиях анонимности подчеркнул, что количество россиян, которые воевали или продолжают воевать в Украине, может достигать сотен тысяч или даже около миллиона человек.

"Это огромная цифра. Вопрос в том, что произойдет, если они массово захотят попасть в Шенген", — заметил он.

В Эстонии также обращают внимание на резкий рост уровня преступности в России после возвращения мужчин из войны. В то же время, несмотря на сокращение туристических виз после начала полномасштабного вторжения, в прошлом году страны ЕС выдали россиянам около 500 тысяч виз – почти вдвое больше, чем годом ранее. Большинство из них оформили Франция, Италия, Греция и Испания.

Тсахкна подчеркнул, что речь идет не только о морали, но прежде всего о безопасности. Бывшие российские военные могут стать инструментом для спецслужб РФ в попытках дестабилизации Европы. Для введения системных ограничений, признают в Эстонии, необходимы изменения в шенгенские визовые правила, инициировать которые может только Еврокомиссия по согласованию с Советом ЕС.

