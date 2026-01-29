logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.77

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС ЄС зачиняє двері для ветеранів війни РФ: хто пропонує жорстку заборону
commentss НОВИНИ Всі новини

ЄС зачиняє двері для ветеранів війни РФ: хто пропонує жорстку заборону

За ынформацією ЗМІ, Естонія пропонує заборонити в'їзд до ЄС російським учасникам війни проти України

29 січня 2026, 13:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Естонія ініціює заборону на в’їзд до Шенгенської зони для громадян Росії, які служили в російській армії та брали участь у бойових діях проти України. Відповідну пропозицію міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна планує представити у четвер на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, повідомляє Politico.

ЄС зачиняє двері для ветеранів війни РФ: хто пропонує жорстку заборону

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає видання, в Євросоюзі зростають побоювання, що після можливого завершення війни на територію країн Шенгенської зони можуть прибути тисячі осіб із бойовим досвідом. Значна частина з них, за даними естонської сторони, має кримінальне минуле та була завербована на фронт безпосередньо з місць позбавлення волі.

Один із естонських дипломатів на умовах анонімності наголосив, що кількість росіян, які воювали або продовжують воювати в Україні, може сягати сотень тисяч або навіть близько мільйона осіб. 

"Це величезна цифра. Питання в тому, що станеться, якщо вони масово захочуть потрапити до Шенгену", — зауважив він.

В Естонії також звертають увагу на різке зростання рівня злочинності в Росії після повернення чоловіків із війни. Водночас, попри скорочення туристичних віз після початку повномасштабного вторгнення, минулого року країни ЄС видали росіянам близько 500 тисяч віз – майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Переважну більшість із них оформили Франція, Італія, Греція та Іспанія.

Тсахкна підкреслив, що йдеться не лише про мораль, а насамперед про безпеку. Колишні російські військові можуть стати інструментом для спецслужб РФ у спробах дестабілізації Європи. Для запровадження системних обмежень, визнають в Естонії, необхідні зміни до шенгенських візових правил, ініціювати які може лише Єврокомісія за погодженням з Радою ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — названо рік, коли економіці РФ прийде кінець: все залежить від двох факторів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини