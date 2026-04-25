Главная Новости Мир ЕС ЕС закрывает последнюю лазейку: что попало под санкции против РФ
ЕС закрывает последнюю лазейку: что попало под санкции против РФ

Запрет вступит в силу в 2027 году: Европа окончательно перекрывает один из ключевых каналов доходов РФ

25 апреля 2026, 12:18
Кравцев Сергей

Европейский Союз готовится усилить санкционное давление на Россию, вводя запрет на импорт газового конденсата с крупнейших арктических проектов. Как сообщает Reuters, новые ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года.

ЕС закрывает последнюю лазейку: что попало под санкции против РФ

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Под санкции попадет продукция предприятий, включая Ямал СПГ и "Арктик СПГ-2". Газовый конденсат – это побочный продукт производства сжиженного природного газа, который активно используется в нефтехимии и для изготовления моторного топлива.

До последнего времени этот ресурс оставался вне санкционного давления. В Брюсселе объясняли это необходимостью сохранять стабильные поставки СПГ. Однако теперь ЕС фактически закрывает одну из последних лазеек в ограничениях против российской энергетики.

Экспорт газового конденсата из России в Европу оставался значительным. Только через арктический проект "Ямал СПГ" в 2024 году в Роттердам было поставлено более 1,1 млн тонн сырья, а в 2025 году объемы выросли до 1,2 млн тонн. Таким образом, новый запрет может существенно ударить по доходам российского топливно-энергетического сектора.

Ранее Евросоюз уже ввел эмбарго на импорт российской нефти и угля, а также установил ценовые ограничения на нефтяные поставки. Эти меры значительно сократили зависимость Европы от российских энергоресурсов, которая еще в 2021 году достигала 43% по топливу и около четверти по нефти.

Нынешний шаг свидетельствует о намерении ЕС довести санкционную политику до логического завершения, минимизировав любые энергетические связи с Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — ЕС разделился через Украину: о чем говорит предложение "теневого членства". Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Источник: https://www.reuters.com/business/energy/fresh-eu-sanctions-set-hit-condensate-imports-russias-yamal-lng-2026-04-25/
