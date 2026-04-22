ЕС разделился через Украину: о чем говорит предложение «теневого членства»

Сначала вышла статья Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, в которой отмечалось, что Франция и Германия продвигают новую модель сближения Украины с Европейским Союзом, которая предусматривает частичную интеграцию без предоставления ключевых прав полноценного членства. Об этом сообщается. По факту "теневое членство" в ЕС. Сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига, комментируя ход евроинтеграции, четко заявил, что Украина не рассматривает вариант поэтапного или облегченного вступления в Европейский Союз, однако демонстрирует ускоренные темпы выполнения всех необходимых реформ. О чем говорит такая позиция некоторых стран ЕС? Почему внутри ЕС все еще нет консенсуса по поводу членства Украины в блоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, дело в том, что многим кажется, что вопрос по евроинтеграции уже условлен и устоявшимся.

"На самом деле, по этому вопросу действительно продолжается диалог, и, похоже, он будет непростым и займет еще определенный период времени. Предложения со стороны Германии и Франции говорят о том, что поиск вариантов для привлечения интеграции Украины внутри Европейского Союза идет. Единогласия и единства по этому вопросу нет. Достаточно посмотреть на свежую риторику Петера Мадяра, заявившего, что воюющая страна стать членом Европейского Союза не может. Он, похоже, не просто произносит какие-то политические речи, а опирается на позицию своего электората. И схожие мнения могут присутствовать в риторике других европейских политиков. А это значит, что единодушия по вопросам Украины пока нет. Поэтому либо этот процесс будет действительно затягиваться во времени, либо нужно будет искать какие-то уступки", – отметила Александра Решмедилова.

Что касается заявления Киева, то, по словам эксперта, оно тоже показательно. Украина уже определенным образом не просто устала от разных оттягиваний, отсрочок, а уже хочет артикулировать собственную позицию, отстаивать собственные интересы. Потому на этом пути будет появляться дополнительный поиск компромиссных решений.

"И я уверена, что, так или иначе, Украина будет определенным прецедентом внутри Европейского Союза, потому что ни одна из стран-членов Европейского Союза подобный путь не проходила и в подобных условиях не находилась. А это значит, что Украина будет иметь уникальную ситуацию, а возможно и уникальный пакет", – констатировала эксперт.

Политолог Владимир Цыбулько так прокомментировал ситуацию:

"Публикация "Financial Times" о "частичной интеграции" – это сигнал не о "прихотях Киева", а об осторожности ключевых столиц ЕС. Инициативы со стороны Франции и Германии – это попытка избежать быстрых решений относительно полноправного членства, которые влекут большие политические и финансовые обязательства".

Эксперт продолжает, заявление Андрея Сибиги об отказе от “облегченного вступления” – скорее о нежелании Украины соглашаться на статус игрока второго эшелона. Киев настаивает: либо полноценные правила игры, либо нет смысла в декоративных форматах.

"Утверждение, что Украина "избегает ЕС из-за страха выборов", выглядит политической интерпретацией, а не доказанным фактом. На самом деле проблема – в отсутствии консенсуса внутри ЕС: часть стран видит Украину как актив безопасности, другие, как сложный вызов для внутреннего баланса Союза. Именно здесь и проходит главная линия напряжения. Ведь с вступлением Украины вес стран Центральной и Восточной Европы в Европарламенте превысит вес стран Старой Европы", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

