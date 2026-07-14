ЕС запускает исторический этап для Украины: в Брюсселе объявили о решении, которого не было более 20 лет

В Брюсселе 14 июля стартовал так называемый "супервторник" по вопросам расширения Европейского Союза – событие, которое в Еврокомиссии уже называют беспрецедентным за последние два десятилетия. В этот день ЕС одновременно проводит сразу четыре межправительственные конференции со странами, претендующими на членство в объединении.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, подчеркнув, что подобного формата переговоров не проводилось более 20 лет. По ее словам, нынешний день знаменует новый этап политики расширения Евросоюза.

Ключевым событием для Украины станет открытие шестого переговорного кластера, посвященного вопросам внешней политики и международных отношений. Аналогичный шаг будет сделан и в отношении Молдовы.

Как отметила Кос, обсуждение не ограничится дипломатическими вопросами. В центре внимания также окажутся сотрудничество в сфере обороны, укрепление европейской безопасности и противодействие гибридным угрозам. По ее словам, Киев и Кишинев рассматриваются не только как кандидаты на вступление, но и как государства, способные усилить общую архитектуру безопасности Европы.

Кроме Украины и Молдовы, переговоры проходят с Черногорией и Албанией. Для Черногории этот этап станет особенно важным: страна рассчитывает закрыть сразу несколько переговорных глав — с 18-й по 33-ю, приблизившись к завершению процесса вступления в ЕС.

В Еврокомиссии считают, что нынешний "супервторник" может стать одним из ключевых моментов современной политики расширения, поскольку демонстрирует готовность Брюсселя одновременно ускорять переговоры сразу с несколькими странами-кандидатами, включая Украину.

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