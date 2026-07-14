ЄС запускає історичний етап для України: у Брюсселі оголосили про рішення, якого не було понад 20 років

У Брюсселі 14 липня стартував так званий "супервівторок" з питань розширення Європейського Союзу – подія, яку в Єврокомісії вже називають безпрецедентною за останні два десятиліття. Цього дня ЄС одночасно проводить одразу чотири міжурядові конференції з країнами, які претендують на членство в об'єднанні.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Про це заявила єврокомісар з питань розширення Марта Кос, наголосивши, що такого формату переговорів не проводилося понад 20 років. За її словами, сьогодні знаменує новий етап політики розширення Євросоюзу.

Ключовою подією для України стане відкриття шостого кластеру переговорів, присвяченого питанням зовнішньої політики та міжнародних відносин. Аналогічний крок буде зроблено і щодо Молдови.

Як зазначила Кос, обговорення не обмежиться дипломатичними питаннями. У центрі уваги також опиняться співробітництво у сфері оборони, зміцнення європейської безпеки та протидія гібридним загрозам. За її словами, Київ та Кишинів розглядаються не лише як кандидати на вступ, а й як держави, здатні посилити спільну архітектуру безпеки Європи.

Окрім України та Молдови, переговори відбуваються з Чорногорією та Албанією. Для Чорногорії цей етап стане особливо важливим: країна розраховує закрити відразу кілька переговорних глав — з 18-го по 33-ий, наблизившись до завершення процесу вступу до ЄС.

У Єврокомісії вважають, що нинішній "супервівторок" може стати одним із ключових моментів сучасної політики розширення, оскільки демонструє готовність Брюсселя одночасно прискорювати переговори з кількома країнами-кандидатами, включаючи Україну.

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