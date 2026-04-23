ЕС запускает новое расширение: какая страна первой после паузы выходит на финишную прямую

Европейский Союз фактически разблокировал процесс расширения: в Брюсселе создается рабочая группа для подготовки договора о вступлении Черногории. Этот шаг поздравила еврокомиссар по расширению Марта Кос, отметив, что подобная работа начинается впервые с 2013 года.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По ее словам, решение является знаковым и свидетельствует о реальном прогрессе страны-кандидата. Кос также обратилась к премьер-министру Милойко Спаич, подчеркнув: перспектива членства для Черногории уже приобретает конкретные очертания.

В Европейском Союзе рассматривают этот шаг как мощный сигнал не только Подгорице, но и другим кандидатам – реформы дают результат и могут ускорить интеграцию.

Черногория вместе с Албанией считается главным претендентом на вступление в ЕС. В последний раз блок расширялся в 2013 году, когда к нему присоединилась Хорватия.

Переговорный процесс Черногории уже добился значительного прогресса: страна закрыла 14 из 35 переговорных разделов, охватывающих ключевые сферы – от налоговой политики до экологии. Это позволяет экспертам говорить о реальной возможности членства уже в ближайшие годы.

В то же время, в Брюсселе отмечают: финальный успех будет зависеть от темпов реформ и способности Черногории выполнить все требования ЕС. Но сам факт запуска подготовки соглашения о вступлении свидетельствует – эпоха паузы в расширении Евросоюза может завершаться.

